彰化文教用地解編還地於民 創造20億元市值

2017-06-24 15:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕隨著少子化，學校用地需求驟減，彰化縣溪湖鎮文小4、文小5文教用地，徵收近30年，迄今尚未開發，而現況已無蓋學校需求，縣府決定解編還地於民，共4.66公頃土地，解編後增加土地開發的容積率，預估將可創造約20億元市場價值。

今年大成國小爆發學校用地徵收過程瑕疵，衍生土地爭議，為避免發生骨牌效應，彰化縣長魏明谷指示建設處針對縣內公共施保留地全面通盤檢討，少子化和社會變遷下，不符目前需求應辦理解編，還地於民。

全縣目前共計31處都市計畫區，縣府公設保留地約128公頃，這次通盤檢討解決121公頃土地問題，包含文教和機關廣場等用地，處理比例高達95%，可望因此為縣庫節省266.51億元土地徵收費用，減輕縣庫財源負擔。

其中，溪湖文教鎮文小4用地位在中興路一帶，面積約2.12公頃，在77年間公告徵收，當時總徵收費用2640萬元，共有21筆土地、38位地主；溪湖鎮文小5用地位於福德路一帶，佔地約2.54公頃，在78年公告徵收。

建設處副處長劉玉平指出，文小4用地和文小5學校用地，縣府地政處已在今年6月完成廢止徵收程序，其中，溪湖文小4正辦理都市計畫通盤檢討變更為住宅區，溪湖文小5配合政策變更為機關與住宅區，合計因此可從解編後的4.66公頃中釋出3.44公頃可建築土地，以目前市價每坪15萬元估算，將增加6萬平方公尺容積（約1萬8150坪），創造約20億的市場價值，不僅還地於民，同時達到促進都市發展目標。

劉玉平表示，該專案通盤檢討案已於105年7月辦理公告徵求民眾意見，並陸續召開各公共設施用地使用機關或管理機關的協調會，建設處將於今年7月提報營建署審議，完成都市計畫作業相關程序，共創土地發展新契機。

  • 彰化縣政府為避免大成國小學校用地徵收瑕疵衍生土地司法爭議重演，決定解編縣內約121公頃公設保留地，還地於民。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府為避免大成國小學校用地徵收瑕疵衍生土地司法爭議重演，決定解編縣內約121公頃公設保留地，還地於民。（記者張聰秋攝）

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