彰化文教用地解編還地於民 創造20億元市值

2017-06-24 15:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕隨著少子化，學校用地需求驟減，彰化縣溪湖鎮文小4、文小5文教用地，徵收近30年，迄今尚未開發，而現況已無蓋學校需求，縣府決定解編還地於民，共4.66公頃土地，解編後增加土地開發的容積率，預估將可創造約20億元市場價值。

今年大成國小爆發學校用地徵收過程瑕疵，衍生土地爭議，為避免發生骨牌效應，彰化縣長魏明谷指示建設處針對縣內公共施保留地全面通盤檢討，少子化和社會變遷下，不符目前需求應辦理解編，還地於民。

全縣目前共計31處都市計畫區，縣府公設保留地約128公頃，這次通盤檢討解決121公頃土地問題，包含文教和機關廣場等用地，處理比例高達95%，可望因此為縣庫節省266.51億元土地徵收費用，減輕縣庫財源負擔。

其中，溪湖文教鎮文小4用地位在中興路一帶，面積約2.12公頃，在77年間公告徵收，當時總徵收費用2640萬元，共有21筆土地、38位地主；溪湖鎮文小5用地位於福德路一帶，佔地約2.54公頃，在78年公告徵收。

建設處副處長劉玉平指出，文小4用地和文小5學校用地，縣府地政處已在今年6月完成廢止徵收程序，其中，溪湖文小4正辦理都市計畫通盤檢討變更為住宅區，溪湖文小5配合政策變更為機關與住宅區，合計因此可從解編後的4.66公頃中釋出3.44公頃可建築土地，以目前市價每坪15萬元估算，將增加6萬平方公尺容積（約1萬8150坪），創造約20億的市場價值，不僅還地於民，同時達到促進都市發展目標。

劉玉平表示，該專案通盤檢討案已於105年7月辦理公告徵求民眾意見，並陸續召開各公共設施用地使用機關或管理機關的協調會，建設處將於今年7月提報營建署審議，完成都市計畫作業相關程序，共創土地發展新契機。