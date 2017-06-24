改善向上路壅塞 中市交通局調整號誌及標線配置

2017-06-24 15:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為紓解台中精密科學園區、台中工業區至市中心的向上路筏子溪橋車流量，交通局重新設計向上路及環中路口的時制計畫，增加紅燈右轉及下班尖峰時間進城方向的綠燈時間，並調整路面標線配置，尖峰時間車輛排隊長度由原1200公尺縮短至400公尺，整體路口疏解效率明顯改善。

市府去年啟動易壅塞地點改善計畫，針對易壅塞路段，依照道路特性改善，使車輛等候長度及停等時間縮短15%以上，部分路口更大幅縮短了50%以上，今年持續推動，其中一條嚴重塞車路段就是向上路。

交通局表示，向上路為台中市東西向的重要道路，沿途跨越西區、南屯區、大肚區、沙鹿區及龍井區到台中港區，也是連接台中精密科學園區、台中工業區、市中心與74號快速道路的聯絡道。

由於該路段車流量非常大，經市府調查向上路筏子溪橋段往市區方向，過去常於下班尖峰時間從向上路環中路口壅塞至向上路保安五街路口，壅塞長度約為1.2公里，民眾約需停等5個號誌週期才可通過。

為改善此經常性壅塞情形，市府整合交通局、警察局、建設局等相關單位共同至現場勘查，透過增加往市區方向綠燈遲閉時相及紅燈右轉，筏子溪橋往市區方向壅塞情況已獲得大幅改善。

交通局表示，該路段在尖峰時間等候車輛長度已由原1200公尺縮至400公尺，且於1至2號誌週期內可通過環中路向上路口，改善成效相當顯著。

未來交通局也將持續觀察該路段的車流變化情形並滾動檢討，即時調整交通工程設施配置及管制方式，讓交通改善更有感。