縱谷一期稻豐收 焚草消毒煙霧迷漫擾民

台東縱谷地區農民慣於收割後焚燒稻草消毒病害，漫天飛煙造成空污又影響用路人車視線。（記者陳賢義攝）

2017-06-24 14:15

［記者陳賢義／台東報導］台東縱谷一期稻豐收，農民忙進忙出收成，歡喜收穫滿倉庫，但困擾隨之而來，農民慣用古法焚燒稻草消毒，煙霧迷漫造成空污，也影響用路人車視線，山城頓時消失無蹤，在地居民盼相關單位能協助研擬出兩全其美的良策。

去年天災接二連三，造成縱谷地區農作嚴重受損，整年血汗付諸流水，許多農民只能靠著借貸或吃老本度日，日子過的苦哈哈，今年老天爺展笑顏，一期稻大豐收，農田裡隨時可見農民忙收成。農友阿林仔說，去年颱風豪雨重創台東農業，今年則是大豐收，收割最差還有10刈，平均則有12刈，15至16刈稀鬆平常，總算天公作美了。

農民歡喜慶豐放，但因焚燒稻草造成的空污等問題隨之而來。當地居民阿勇說，縱谷地區日前連續吹起風飛沙，灰濛濛讓民眾是苦不堪言，現階段又正值一期稻作收割之際，農民習慣性收割後，引火焚燒稻草藉以消毒病害，漫天飛煙讓山城頓時消失無影無蹤，而且人車經過，不但影響行車視野，連呼吸都感到彷彿窒息般的困難，淚水不自覺的流下。消防隊也接獲多起雜草火警，疲於奔命滅火，還被農民批「大驚小怪」，無奈之餘又怕被投訴報案不處理，不得不出勤，盼有兩全其美的良方，早日還給山城美麗的景致及清新的空氣。