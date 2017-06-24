忍忍！彰市污水道需4年多才竣工 交通黑暗期剛開始

2017-06-24 14:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕施工中的彰化市污水下水道系統水資源回收中心及主次幹管工程，目前埋設深約4米到17米不等的工作井，施工集中在向陽里中央路一帶，該路段為通往中山高彰化交流道、中華西路與金馬路等交通要道，車流量本來就多，施工後更讓交通陷入黑暗期，車道塞爆還回堵到中央陸橋與省道台一線，車速變龜速，用路人飽受塞車之苦。

施工白天進行，因怪手等工程機具佔據車道大半，車道縮減，連日來，彰化市中央路塞車情況相當嚴重，上下班交通尖峰時刻，更是塞到讓汽機車輛幾乎動彈不得，交通警察站崗指揮交通，紓解交通亂象。

對此狀況，縣府水利資源處下水道科長曾凱弘說，這是竣工前必經的過程，不過，在施工之前，縣府已經想到污水下水道的地下管網，大都佈設在市區主要交通要道，為了降低交通衝擊，要求包商採取先進潛盾機挖工作井，取代整條道路刨除，把交通衝擊降到最小，希望民眾諒解並儘量避開施工路段繞道而行。

曾凱弘表示，工程計畫分4期進行，第1期施工範圍和區域，在鐵路以西、金馬路以東、彰秀路以北、泰和路2段415巷以南一帶，涵蓋面積約580公頃、主次幹管管線總長度43公里，區域內共施作881個工作井，每個工作井地下開挖深度1層到5層樓高不等。

曾凱弘指出，1期工程經費21億6862萬元經費，契約完工期111年1月，距離全部竣工還有約4年7個月，這期間工程施作點，難免出現過渡期的交通黑暗期，現在施工區域進行到向陽里，預計明年（107年）10月左右完成。

依水資處規劃，建造的污水下水道工作井，日後會把家庭生活污水，經由地下主次幹管管線匯流工作井後，再蒐集到彰化交流道旁的水資源回收中心，經淨水處理排入洋子厝溪，以下水道管線讓灌溉排水和家庭廢水分離，進而淨化河川水質，降低農田污染。

1期總工程將有2萬5000戶用戶接管，完工後，每日約可處理1萬5000噸污水量，約是6座標準游泳池的水量，可望有效改善洋子厝溪水質和彰化市民的居住品質。