北市就服處徵才 電信業釋65K高薪主管缺搶人

2017-06-24 13:30

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市就業服務處自6月27日至30日舉辦徵才活動，職缺共208人，職缺種類包含科技業、服務業、餐飲業、保全業……等，其中科技業的遠遠傳電信釋出薪資高達65K的主管職缺及數個30K以上職缺、餐飲業的米塔國際餐旅事業集團釋出薪資可達45K的烘焙副手、服務業的寶雅國際股份有限公司也釋出35K的儲備店長等眾多職缺，十分吸引人。

台北市就業服務處各據點位置皆鄰近捷運站，以採現場徵才方式服務，徵才時間分別為6月27日下午在景美就服站（捷運景美站） 、頂好就服站（捷運忠孝復興站）；6月28日下午在西門就服站（捷運西門站）；6月29日下午在艋舺就服站（捷運龍山寺站）、信義就服站（捷運象山站）；6月30日下午在內湖就服站（捷運文德站、內湖站、昆陽站轉公車至內湖行政大樓站）等。

參與徵才公司包括東京都保全股份有限公司、歐艾斯公寓大廈管理維護公司、財團法人綠色和平基金會、國泰世華商業銀行信用卡作業部、德誼數位科技（遠傳電信）、新光三越百貨信義分公司、米塔國際餐旅、美商德盟全球凱展、皓群企業、統一速達股份有限公司、寶雅國際、洋美環境維護股份有限公司、客林渥股份有限公司等共13家企業。

欲查詢各就業服務站詳細徵才時間、地點與企業職缺，請搜尋關鍵字「台北市就業服務處」進入官網「最新消息」查詢。