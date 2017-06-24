兒童暨青少年影展7/21在台南 首映台灣千人彩繪動畫

2017-06-24 13:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2017AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展（ATIFF）7月21日將在台南文化中心開幕登場，除首映台灣第1次動員千人以上完成彩繪停格動畫，也邀集法國、德國、西班牙、比利時、韓國頂尖影展主席及導演來台參與，並播映12國精彩動畫電影超過100部免費觀賞，創下國內首度舉辦大規模青少年動畫影展歷史新頁。

民間自創影展品牌 缺錢不缺人

國內動畫影展大都以成人或兒童為主題，而且大型國際影展經費規模動輒「千萬元級」起跳，採出售套票付費觀賞機制，這次ATIFF「厲害」威力，不僅焦距在青少兒動畫上，籌辦經費低到3百萬元左右，而且3天影展免費看，8成「人事成本」全來自一群熱愛影像、藝文及美術教育產官學菁英與組織單位共同協力，不乏中小學老師及大學教授，比時時駐台辦事處也因備受感動而贊助經費。

目前是裕文國小主任的影展創辦人汪純煌表示，台灣有豐沛創作能量，「我們要走出去看世界，也要把世界拉進來」，因此首創台灣影展品牌，1個具有全球觀的國際藝文平台，大家基於這樣理想傾全力義助相挺，「可說是做得比平日研究更認真」。

影展代表字AnimEDU由「Anime & Education」組合而成，主要目的希望建立一個以教育文化意涵為主的動態影像平台，讓兒童及青少年在這個國際平台上，用影像與藝術創作展現新一代觀點，同時發掘具獨特風格、感動人心的當代青少兒作品，跨國對話交流，名導演魏德聖還為此現身宣傳短片。

南市動員千名學童 彩繪停格動畫

今年首屆影展有競賽與觀摩，重頭戲之一，由南市文化局和南市音像文化發展協會，邀請兩位比利時動畫家Simon Medard 及 Constantin Beine來台駐村創作，創作手稿由長榮大學美術系教授陳典懋跨國合作，帶領美術系學生與南市千位國中、小學童彩繪圖稿，完成首支以外國人觀點詮釋台南意象的故事動畫腳本。

汪純煌負責故事腳本導演，他表示，創作手稿有2千多張，從中挑編20張，再由專業團隊繪出1千張圖稿，動員千人彩繪，目前正進行聲音配樂等後製，雖然只有3分鐘作品，背後長達近半年群策群力，有別於電腦動畫，寫下台灣第1部千人彩繪的停格動畫片，值得拭目以待。

相關連結如下

ATIFF 2017 千人彩繪活動紀錄

魏德聖導演支持ATIFF 2017影片