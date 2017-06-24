岡山路竹延伸線拆遷民房？高市捷運局掛保證不拆

2017-06-24 13:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕列入前瞻基礎建設的捷運岡山路竹延伸線，近日有路竹段民眾擔心，是否會拆遷民房？高雄市捷運局今天強調，不會拆遷路竹市區段民房，將以施工技術來克服困難。

高雄捷運岡山路竹延伸線，起於捷運紅線R24站，行經台鐵岡山站、岡山農工、高雄科學園區、高苑科技大學、路竹市區，止於湖內區的台鐵大湖車站附近（台1線與台28線交叉口）。

最近有路竹市區段民眾，關心工程是否會拆遷路竹市區段民房？高雄市捷運局今天嚴正否認。

高市府捷運局長吳義隆指出，依行政院核定的岡山路竹延伸線可行性研究報告書，捷運路線段部分，高架的路廊配置現有道路中央（捷運設施投影寬度約12公尺），均可於現有省道台一線路幅內（約23~26公尺）佈設，不會拆遷民房。

至於車站段部分，捷運局表示，位於路竹市區段的RK7車站，將以施工技術來克服拆遷問題，朝精簡車站設施、採用特殊的疊式車站施工技術、減少場站等方式施工，絕不會拆遷民房。

捷運局強調，行政院納入前瞻基礎建設計畫的高雄捷運「岡山路竹延伸線（第二階段）」計畫案，能深入岡山路竹核心地區，串連岡山、路竹產業重鎮，服務範圍涵蓋南科高雄園區、電信技術中心、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等產業園區，可吸引廠商進駐，並服務大岡山路竹、湖內地區35萬民眾。