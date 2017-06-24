台日蒸汽機車締結姊妹 「仲夏寶島號」玉里啟動

CT273仲夏寶島號2017年首航，今天在玉里舉行。（記者花孟璟攝）

2017-06-24 13:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕配合CT273蒸汽機關車在花蓮、台東間的「仲夏寶島號」郵輪式列車2017年首航，台鐵今天在花蓮玉里車站，為台鐵的CT273、以及JR西日本C571蒸汽機關車舉辦締結姊妹機車儀式，現場吸引大批鐵道迷爭睹風采！

締結儀式由台鐵局副局長徐仁財、JR西日本旅客鐵道株式會社營業本部副本部長福島純共同主持，並由西日本旅客鐵道株式會社山口地域鐵道部長真边浩治、台鐵花蓮運務段長張建曆共同簽署締結協定書，開幕活動還邀請玉里鎮小學生表演森巴鼓、還有卓溪鄉布農族獻唱八部合音。

台鐵局副局長徐仁財介紹，台鐵CT273「仲夏寶島號」，與JR西日本C571「SL山口號」，同為日本川崎車輛公司製造，軌距同為1.067M。

「姊姊」C571是1937年製造，行駛於日本山口縣、島根縣之間；「妹妹」CT273是1943年製造，行駛於西部幹線。徐仁財說，姊妹機關車都在停駛後，經過民眾熱烈爭取而修復，C571於1979年修復後，重新命名為「SL山口號」，被鐵道迷暱稱「貴婦人」號，也因此締結為姊妹機關車特別有意義，盼促進台日民間交流。

西日本旅客鐵道株式會社營業本部副本部長福島純說，目前台灣每年到日本觀光客人次超過400萬人，日本來台旅客一年也達到190萬人，且年年都在增加，代表台日友好關係不斷增長，也因此台鐵與西日本旅客鐵道株式會社於2015年12月將大阪車站、台北車站締結姊妹站，這次SL山口號和台鐵仲夏寶島號締結姊妹車，希望加深兩國交流，讓友好關係更進一步！

福島純也邀請台灣旅客，今年9到12月前往山口縣參加SL山口號的旅遊系列活動。他說，現場除了有「運轉模擬器」可讓遊客學習蒸汽機關車如何運轉，瞭解山口號的結構及蒸汽機關車的知識，遊客也能「投煤炭」試試看讓火車運轉，車上也有許多體驗設施，歡迎大家到日本山口縣觀光。

最高時速可達100公里的CT273，台灣鐵路電氣化之後，於1979年退役，而台鐵響應歷史文物動態保存，於2014年6月9日鐵路節整修完成，並於彰化首航，目前每年6到8月選3個週六日開行於玉里、台東區間，2017年仲夏寶島號今天在玉里首航，上午11點35分從玉里站發車開往台東，沿途也吸引大批鐵道迷爭睹蒸汽機關車在縱谷的鐵道上奔跑的英姿。

CT273仲夏寶島號2017年首航，今天在玉里舉行。（記者花孟璟攝）

CT273仲夏寶島號2017年首航，吸引許多鐵道迷。（記者花孟璟攝）

開幕活動邀請玉里鎮小學生表演森巴鼓、還有卓溪鄉布農族獻唱八部合音。（記者花孟璟攝）

台鐵的CT273以及JR西日本C571蒸汽機關車舉辦締結姊妹機車儀式。（記者花孟璟攝）

CT273仲夏寶島號2017年首航，今天在玉里舉行。（記者花孟璟攝）

CT273仲夏寶島號2017年首航，今天在玉里舉行。（記者花孟璟攝）

2017年仲夏寶島號今天在玉里首航，上午11點35分從玉里站發車開往台東。（記者花孟璟攝）