有夠熱！台東大武中午38.2度再創今年最高溫

2017-06-24 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天天氣穩定晴朗，大台北及台東地區受到沉降效應的影響，高溫可達36度以上。據氣象局觀測，今天中午12點08分時，台東大武地區，溫度飆升至攝氏38.2度，再度創下今年入夏最高溫。

氣象局表示，中午12點08分大武測得到38.2度高溫，破了前天37.8度全台最高溫紀錄；而今天各地白天的溫度偏高，目前各地高溫大多在33至35度，週日前大台北地區有可能會出現36度以上的高溫，今天台北最高溫則為34.6度。