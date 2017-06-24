小朋友自己來！家事達人比賽助弱勢童學習

2017-06-24 12:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為讓弱勢家庭的小朋友從小就學習如何打理家事，中華民國婦幼關懷成長協會今天在西屯上安國小首度舉行家事達人的比賽，讓小朋友能夠學習打理家事，照顧自己，減輕家長的負擔。

每年7月，協助經濟弱勢兒童課輔的中華民國婦幼關懷成長協會都會舉辦大手牽小子單車環台公益活動，帶小朋友進行騎自行車13天環島，進行生活自主的培養，訓練孩子能有堅毅的態度。

今年的自行車環島將在7月24日至8月5日舉辦13天，已是第三屆，在舉辦第一屆時，協會就發現，孩子們對烹飪完全沒有概念，協會認為，若父母需要拚經濟，無法回家煮晚飯，或者是暑假已到，父母白天都會外出工作，小朋友應該學會煮飯，即使父母在家煮，也可以幫忙。

協會便在去年舉行「廚藝大賽」，在比賽之前，會事先教小朋友如何烹煮，由於有許多的小朋友學得不錯，因此，今年舉辦家事達人比賽，也在事前教小朋友如何做家事。

協會理事長方嘉綺表示，兩次的自行車環島，發現孩子根本不會打理自己的日常起居，去年請小朋友自己洗衣服，竟有小朋友只洗前面，不洗後面，詢問小朋友為何只洗前面，小朋友則說，反正後面又沒有人看，讓她哭笑不得。

方嘉綺認為，這些弱勢家庭的小朋友，多半是只有自己或者兄弟姊妹在家，需要懂得自己打理生活，才會在去年推出廚藝比賽，今年舉辦家事比賽。

國小6年級的小姍，一家5口住在5坪的房子，媽媽擔任護士，爸爸無穩定工作，大部份時間都由爸爸打理孩子的生活。

小姍會幫忙爸爸照顧小妹妹，洗碗、泡牛奶，但家事還是不太會做，因此參加家事達人的訓練，希望能幫助爸爸做更多的家事。

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