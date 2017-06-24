惡劣！貨車「以車頂車」喬車位 還擋救生隊出入口

搬家公司為了喬車位竟以車頂車，影片曝光也引起網友撻伐。（圖擷自臉書「爆料公社」）

2017-06-24 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕竟然用這種方式喬車位，實在很惡劣！新北市一名消防人員昨天（23日）下午準備前往興南路二段中和救生分隊拿取器材時，意外看見一輛搬家公司貨車，用「以車頂車」的方式把後方白色轎車慢慢頂開，前前後後來回數次，硬是「喬」出一個車位，不僅擋住救生隊的出入口，被勸告以後還態度不好的回嗆，影片在網路上曝光後，也引起網友群起撻伐。

目擊的消防人員在臉書社團「爆料公社」PO文指出，現場門口是中和救生隊的出入口，當有救災任務時，救生隊要緊急出動人員及器材去救災，當時他正好要來載救災器具，卻看見轎車硬生生被頂到擋在出入口中間，因為這樣出入口進出會受到影響，因此原PO向搬家公司員工表示要讓門口保持淨空，因為隨時會接到任務要出勤，沒想到搬家公司員工竟回嗆，「擋住再移車就好啊！」，原PO因此氣得把影片貼上網路。

影片裡在喬車位的過程中，搬家公司員工疑似怕留下證據，還想到要用保護家具的棉被，鋪在被頂的轎車車頭上，再讓貨車倒車慢慢頂，把轎車往後頂開。這樣誇張的行徑也引起網友撻伐，紛紛留言「水準之低到一個不可思議」、「很惡劣的搬家公司。他們紅了」、「爛搬家公司」、「太扯，直接頂是怎樣」、「是搬家公司還是破壞公司？」。

搬家公司怕留下撞擊痕跡，還在轎車車頭鋪上棉被。（圖擷自臉書「爆料公社」）