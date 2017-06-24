八仙塵爆兩年了！他們走出傷痛分享人生故事

今天記者會的主持人楚君外型亮麗，過去常當主持人、模特兒，因八仙事件受傷，全身有60%二、三度灼傷、身上佈滿超過100個傷口，洗澡時曾血染浴室。（記者王駿杰攝）

2017-06-24 12:04

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府與陽光社會福利基金會合作，即日起至25日在文化局展出「2017臉部平權WE ARE THE SAME」特展，今天舉辦記者會，邀來多名八仙塵暴傷友，分享他們找回自信、重回校園及職場的心路歷程，感動人心。

本次特展以五感策展的創意溝通方式，向民眾傳達「美」並非只有一種標準，且每個人的價值與外貌無關，邀民眾透過視、聽、嗅、觸等五感，重新體驗這個世界。

今天記者會的主持人楚君外型亮麗，過去常當主持人、模特兒，因八仙事件受傷，全身有60％二、三度灼傷、身上佈滿超過100個傷口，洗澡時曾血染浴室。傷後她一度失去自信，對熟悉的舞台感到畏懼，但楚君以無與倫比的勇氣砥礪自己，終於走過傷痛，今年更在文化大學主播大賽奪得第三名佳績。

而19歲的濡齊，八仙事件後全身有78％二、三度灼傷，原本熱愛籃球的他，傷後卻連運球都有困難，雖然便復健成效不如預期，濡齊卻沒喪失鬥志，反展現強韌生命力，於今年3月參加陽光基金會為八仙傷友設計的單車破風行動，第一天就騎上北宜公路上坡挑戰體能極限，三天成功完成235公里路程。

市長林智堅指出，八仙傷友努力復健、不向生命低頭的態度令人敬佩，市府希望透過本次與陽光基金會的合作，讓民眾勿以貌取人，一同打造同理、互相尊重的社會。