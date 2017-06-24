波蘭國際發明展 台7作品全數獲獎

2017-06-24 11:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕2017第10屆波蘭國際科學發明展稍早頒獎，我國參展的7件作品，以全壘打之姿獲得3金4銀2特別獎的佳績。其中建國科技大學管理學院院長夏太長及其團隊所發明的「提升自行車騎車時的舒適性」及健行科技大學資工系、屏東科技大學獸醫學系及武陵高級中學跨校跨系合作的作品「雲端伴侶動物體溫監測系統」分獲金牌及伊朗特別獎、金牌及波蘭特別獎，商品獲得國際市場青睞。

波蘭國際科學發明展以精緻及高水平著稱，今年共有19個參展國，包括阿根廷、比利時、波斯尼亞、克羅埃西亞、捷克、埃及、法國、印尼、伊朗、加拿大、馬來西亞、墨西哥、波蘭、羅馬尼亞、 俄羅斯、泰國、台灣、美國及越南，共170件作品參加，台灣總共報名7件作品，全數獲獎。

世界發明智慧財產聯盟總會秘書長謝曼麗指出，波蘭國際科學發明展不強調參賽作品的數量，而是重視質量，創意及市場價值必須兩者兼具，而本次台灣共有12件作品欲報名角逐，但經篩選後僅有7件作品出線。

作品「提升自行車騎車時的舒適性」，乃由於長久騎乘自行車，身體各部肌肉容易產生疲勞與不舒適，此發明將整台單車做調整，包括在前後車架間加裝彈簧緩衝元件，藉此降低行車震動；也把車架上固定座墊改成可以前後調整的活動座墊，可依需求變換騎乘姿勢；此外將傳統變數器提升為可程式化的自動變數器；以及將座墊設為如球面光滑體，並在座墊下方開孔加裝風扇；再把車身重量減輕，以竹碳纖維、鋁合金或鈦合金車架材料。

而「雲端伴侶動物體溫監測系統」則是有鑑於傳統獸醫院對於動物的體溫量測方式為測量肛溫，這樣的方式會造成動物極度不適。因此利用紅外線溫度感測器搭配超音波距離偵測器來自動量測動物體溫，再利用雲端資訊系統記錄相關數據，藉此即時監控受測動物的體溫狀況，若偵測異常時會以簡訊等方式通報，以便採取適當的處理。