表達12萬分感謝 基中校友這樣做...

2017-06-24 10:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕校友感念師恩的方式千奇百怪，基中校友這樣做，讓人印象深刻。

國立基隆高中許姓校友，當年念書時家貧，在學校及老師的幫助順利完成學業，如今事業有成；畢業30年後的他捐款12萬元給母校，以表達心中十二萬分的感謝，基中將把善款購買2000個便當，資助三餐有困難的學生。

教育部「杏壇芬芳獎」22日頒獎，國立基隆高中「基中扶助會」獲獎；國立基隆高中在民國92年成立扶助會，幫助貧困學生不用餓著肚子上課，多年來資助超過百人，金額有200多萬元。

校長張智惟表示，學生家中經濟有困難，只要導師提出申請，每月可得到1500元補助。補助方式視個案而定，有些學生由校方幫忙開戶，定期存入金錢，再幫他們扣繳學雜費；有人則是每天中午到合作社領便當，扶助會老師每月去結帳一次。

現任基中扶助會會長連耿義老師15年前因家中突遭變故，當時也受到學校老師幫助，才順利畢業，他感念這份恩情，投入扶助會工作，希望讓愛能一直傳承下去。

畢業30年的許姓校友跟校方表示，「母校的幫忙，一刻都不敢忘」。他當年家境貧困，特別能體會「吃不飽怎麼把書唸好的心情」，於是決定將心中對學校及老師當年助學的十二萬分感謝，化為捐款12萬元，讓學校幫助需要幫助的學生。