台鐵仲夏寶島號與日本貴婦人號 締結姊妹列車

台鐵仲夏寶島號與日本貴婦人號蒸汽機車，今日締結姊妹列車。（圖：台鐵局提供）

2017-06-24 10:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕被鐵道迷暱稱為「貴婦人」號的JR西日本旅客鐵道株式會社所屬C571蒸汽機車，今日與台鐵局CT273仲夏寶島號蒸汽機車締結姊妹機車，台鐵局表示，締結後雙方後續可能會進行票券交換及技術交流。

C571蒸汽機車是1937年由日本川崎車輛公司製造，行駛在山口縣與島根縣間，因受日本國鐵現代化影響，陸續淘汰蒸汽機車，1973年正式停駛。後來經縣民的熱烈爭取後再度於1979年修復，並把該列車重新命名為「SL山口號」，現已成為極受歡迎的觀光列車；每年的3月至8月逢週六、日及日本國訂假日都會行駛在山口縣新山口站及島根縣的津和野站間。

台鐵局的CT273同樣是由日本川崎車輛公司於1943年製造，最早行駛於西部幹線，時速可達100公里。鐵路電氣化後於1979年起停用，並在1984年2月正式除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車。為響應歷史文物動態保存運動，2014年6月9日鐵路節整修完成並於彰化站至二水站首航後，同年8月移至花東線開始肩負「仲夏寶島號」行駛任務，現每年都會選在6月至8月間特定的3個週末，固定開行於玉里－台東間。

台鐵局表示，CT273仲夏寶島號與JR西日本C571山口號同為日本川崎車輛公司製造、軌距都是1067mm，且都在停駛之後為文化保存、觀光發展而復駛，因此合意締結為姊妹機車，希望藉此促進台日的民間交流以增進兩地觀光發展。