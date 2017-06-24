06/24 各報重點新聞一覽

2017-06-24 06:35

自由時報

年金改革立院二讀// 18趴2年歸零 65歲起支退休金

年金改革獲得重大進展！全國公務人員退撫制度將出現重大變革。立法院臨時會昨繼續進行「公務人員退休資遣撫卹法草案」的二讀程序，在民進黨團人數優勢下，表決通過十八％優存兩年歸零、退休所得替代率將在十年內降至六十％；現職人員退休金採計基準將延至十五年的平均俸額，退休金起支年齡亦延至六十五歲。

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不限轎車 廂型車也行

UBER正面效應持續發酵，交通部正逐步鬆綁計程車的相關規定，最慢今年底前，往年限定只准四門轎式當計程車的規定將放寬，休旅車及廂型車都可以當計程車。

詳見不限轎車 廂型車也行。

何壽川抗告駁回 至少再押2個月

台北地檢署偵辦永豐金控違法超貸案，以涉犯證券交易法特別背信等罪，向台北地院聲請將永豐金前董事長何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜及三寶建設董事長李俊傑之妻廖怡慇聲請羈押禁見獲准，何壽川等三人不服，前天向高等法院提出抗告，高院昨以五大理由認定何壽川等三人均罪嫌重大，也有湮滅證據或勾串共犯之虞，將三人的抗告案均駁回確定，至少各羈押兩個月。

詳見何壽川抗告駁回 至少再押2個月。

蘋果日報

22分鐘奪2命 搶運彩明牌暴利 槍手報復同行

桃園火車站旁國際財星大樓前晚發生3死槍擊命案，槍手遭警方圍捕時也開槍自戕，送醫搶救後腦死，家屬昨同意拔管器捐。警方調查，槍手和3名死者都經營行銷公司，專門招收會員販賣運彩地下簽賭明牌，槍手不滿死者公司在外造謠，說他的明牌不準，導致公司倒閉欠債300萬元，憤而持槍以行刑式手法，22分鐘內連奪3命，至於是否有其他共犯或教唆者，檢警正深入調查中。

不甩年改會 18趴2年歸零

立法院臨時會昨繼續處理「公務人員退休資遣撫卹法」草案，在綠委支持下，二讀通過年金改革關鍵條文，包括18趴2年內歸零、所得替代率從75％降到60％的過渡期也改為10年，不甩年改會版本。只有退休金計算基準調整為退休前15年平均俸額，與年改會版相同。藍委痛罵，民進黨強姦軍公教。監督年改團體也批，年改法案將公務員打趴，會持續抗爭。

聯合報

公務員年改二讀 18趴2年歸零

立法院臨時會昨天挑燈夜戰處理「公務人員退休資遣撫卹法」草案，近三分之二的深水區條文已完成二讀程序，包括退休金採計最後十五年均俸、十八趴兩年落日、年金請領年齡延至六十五歲，以及調降退休所得替代率等，均順利通過二讀。

香港回歸20年／前瞻30年 一國兩制變不變

一九九七年七月一日凌晨零時，掛在香港一百五十多年的英國國旗在查爾斯王子面前緩緩降下，香港主權移交中國。對中國人以及港人來說，那是激動的一刻。

中國時報

年改決戰第2夜 公務員18％ 2年落日 二讀通過

立法院臨時會昨繼續處理《公務人員退休資遣撫卹法》草案，被視為年金改革標的之18％優惠存款，在民進黨團以人數優勢下，經二讀表決，確定走入歷史，2年落日。未來施行第1年降為9％，第3年起年歸零。

鄭文燦：政治緊箍咒 對兩岸不利

桃園市長鄭文燦昨接受廣播訪問時表示，「把政治的緊箍咒越鎖越緊未來對兩岸都是不利」，他說，「希望兩岸交流不要設政治前提，我們不媚中、我們不反中，要正視中國實際存在事實。」