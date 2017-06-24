台北、台東高溫達36度 山區防午後雷陣雨

中央氣象局指出，今天（24日）天氣穩定晴朗，各地山區有午後局部雷陣雨。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-06-24 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（24日）天氣穩定晴朗，各地山區有午後局部雷陣雨。溫度方面，各地氣溫較昨日略為上升，大台北及台東地區高溫可達36度以上。

氣象局表示，由於西南風增強，各地氣溫將較昨日略為上升，尤其大台北及台東地區受到沉降效應的影響，將有36度以上高溫發生的機率。天氣方面，各地大致穩定晴朗，需留意各地山區及中部以北、宜花近山區的區域午後會有局部短暫雷陣雨，另外，清晨中南部沿海地區有時也可能有海陸風效應造成的降雨。

氣象局預估，週日至下週五（25日至30日）太平洋高壓勢力仍強，天氣依舊穩定，各地大致晴朗，僅午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有可能發生局部雷陣雨。此外，下週二前迎風面中南部沿海地區清晨因海陸風效應，可能會有局部性的陣雨發生。

溫度方面，各地白天的溫度偏高，預計各地高溫大多在33至35度，需要特別注意的是，下週二前台東地區有焚風發生的機率，溫度有機會來到36度以上，週日前大台北地區亦有36度以上高溫出現的機率。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，北部及高屏地區空氣品質為普通等級，指標污染物為臭氧，其他地區及外島為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 38 27 ~ 35 31 ~ 34 29 ~ 36

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）