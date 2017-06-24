溫優格減肥？ 營養師：乳酸菌被消滅

2017-06-24 00:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕網路流傳指優格通常在冷藏或低溫下食用，會冷卻腸胃，把優格加熱變溫優格，可增加吸收、整腸健胃，提高減肥效果，但營養師提醒優格富含乳酸菌（益生菌），加熱等於滅菌，而且口感不佳，吃溫優格沒效果，若忌生冷，可用溫水使冷藏優酪乳回復至常溫再食用。

康善基金會營養師閻靜玉指出，優格或優酪乳富含乳酸活菌，需要低溫冷藏保存，避免乳酸菌死滅，維持乳酸活菌數量及其代謝物的活性，若以高溫加熱，反而把活菌殺死，雖食用不影響健康，但是吃了就沒意義。

閻靜玉說，優格富含優質蛋白質，也是很好的鈣質食物來源，富含有助維持腸道健康的益生菌，能整腸健胃，促進胃液分泌，促進腸道蠕動，也預防便泌，以及穩定腸道菌相，去除腸道病菌等功效。

中國醫藥大學附護醫院營養師林佩蓉表示，如果腸道好菌少、壞菌多，會影響免疫系統，腸道蠕動功能差，造成長期便泌、容易肥胖，適量飲用可以改善，建議食用優格（包括優酪乳、牛奶等各式乳品在內）一天可食用1至2份（每份240cc），如果要減重可選擇低糖、低脂。

閻靜玉說，再好的乳酸菌也無法在腸道中久駐，要天天補充，建議餐後攝取，用餐後胃部酸度較低，乳酸菌比較能夠活著通過胃部，到達腸道，也要慎選產品，注意產品用的是什麼菌、菌數有多少，以及注意保存，乳酸菌不耐熱，不耐氧氣，優格或優酪乳必須低溫保存，開封後食用完畢。