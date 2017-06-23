家暴get out! 雲林「為愛走一哩路」

2017-06-23 23:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣平均每天有12件家庭暴力案件被通報，雲林縣政府結合雲萱基金會、雲林地檢署等機關團體，今晚在虎尾舉辦防治家庭暴力宣導，下午起並有創意踩街遊行，邀請大家「為愛走一哩路」，尤其希望建立有愛社區、無暴家園，呼籲大家重視並加入家庭暴力防治的行列。

根據統計，全國近3年來家庭暴力案件通報件數高達9萬5000餘件，雲林縣通報件數也逐年提高，103年4342件、104年4455件，去年雖稍降，仍有4309件。

分析雲林近3年的1萬5000餘件成人家暴案件，通報類型以親密關係，以及卑親屬對尊親屬關係暴力居多。這些家庭因暴力產生裂痕，甚至家庭組織瓦解，變成破碎家庭、單親家庭，對家庭成員心理創傷和人格發展傷害至深，對被害人及目睹家庭暴力兒童及少年影響尤其大。

今晚的紫絲帶反家暴遊行在爵士鼓、太鼓隊領軍下，雲林縣長李進勇、雲林地檢署檢察官吳文城、雲萱基金會董事長楊薇蓁等人都來踩街共襄盛舉。

家，是人們溫暖的避風港，李進勇特別授贈「有愛社區、無暴家園」旗幟給各社區與村里長。他說，這個月是家庭暴力防治宣導月，過去觀念是「法不入家門」，卻造成許多不公平與傷害，希望藉由宣導活動，喚起更多人重視，一同加入杜絕家庭暴力的行列，達到「防暴、減暴、止暴、無暴」目標。