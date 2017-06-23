台北菜價衝破天花板 雲林產地嘆沒菜可賣

今天西螺果菜市場以空心菜、地瓜葉居多，到貨量不到正常日1/5。（記者廖淑玲攝）

2017-06-23 22:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕豪雨不斷，一放晴，菜全爛，供不應求，台北菜價衝破「天花板」，雲林產地菜農直呼沒菜可賣，西螺果菜市場承銷商說，有錢也買不到菜，菜價仍看漲，市場預估約需再半個月復耕蔬菜上市，菜價才會趨緩。

今天台北第一市場蔬果拍賣價格平均價格每公斤38.2元、第二市場36.5元，都已衝破農委會35元的天花板政策，青江菜、芥藍菜每公斤200元，空心菜、油菜120元，小白菜100元，連地瓜葉都上看70元，產地西螺果菜市場均價34元，葉菜類全大漲。

今天西螺果菜市場以空心菜、地瓜葉居多，到貨量不到正常日1/5，價格從昨天每公斤70元喊到100元，最常見的青江菜、莧菜、小白菜量少價高，一進場就被搶走，每公斤破百元，甚至喊到120元，韓國及越南進口高麗菜最多，看品質每公斤17到30元間。

菜價節節上漲，菜農都說，再貴沒菜也賺不到，西螺漢光果菜生產合作社小包裝場今天也沒菜。

程姓菜農指出，原本要收成的菜現在都不用收了，因為全被「老天爺」收走；陳姓菜販無奈地說，前兩個月菜價低迷，有菜賣不出去，如今是有錢也買不到菜，今年上半年賠錢賠到趴。

前西螺果菜市場副理江禮源指出，天災後供需失調菜價貴，無可厚非，農委會不應訂出天花板價格，而是要關注如何縮短復耕期，並提供消費者無農藥殘留的安全蔬菜，關注食安才是首要。