鋼構雙橋上梁 二仁溪自行車道任督2脈打通

二仁溪自行車道三爺溪鋼構跨橋「鯽魚橋」結構完成，將再進行鋪面工程。（記者楊金城翻攝）

2017-06-23 22:50

〔記者楊金城／台南報導〕打通二仁溪水岸自行車道的任督二脈，最關鍵的三爺溪鋼構跨橋「鯽魚橋」、大甲排水的「梭魚橋」已完成上梁，接著將進行鋪面等工程，「雙博物館自行車道」最後一段的二仁溪水岸自行車道完工後，雙博自行車道預估8月底全線貫通，成為台南市水岸自行車道新「騎跡」。

為了營造親水環境，並帶動自行車休閒運動風潮，台南市水利局以完成的「山海圳綠道」為基礎，規劃雙博物館自行車道，全長40公里，起點位於安南區台灣歷史博物館，沿山海圳綠道銜接九份子重劃區，接往安平歷史文化園區、黃金海岸、二仁溪水岸自行車道，最終到台南都會公園奇美博物館。

水利局動支5170多萬元建置雙博物館自行車道，其中只剩4.8公里長的二仁溪水岸自行車道工程尚未完工，其中，最關鍵的是橫跨三爺溪及大甲排水兩處斷點，串連鋼構跨橋「鯽魚橋」及「梭魚橋」工程。

水利局說，兩座跨橋工程必須克服堤頂空間狹窄及河道吊裝施工的困難，未來可供人行、自行車及防汛通行，跨距長達64公尺，橋型結構採桁架鋼構造設計，寬度3米，可供雙向自行車道通行，兼具生態、休閒、觀光價值。

水利局說，雙博物館路線北串連山海圳綠道，也藉由二仁溪水岸自行車道串連全國自行車道路網的環島山線與環島海線，更是台南市推動綠色水岸旗艦型計畫中的重點計畫。