東港黑鮪季 在地青年發起「深度小旅行」

2017-06-23 22:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕黑鮪季不僅僅只有品嘗海鮮美食！東港12名在地7年級青年，有鑑於黑鮪魚觀光文化季其中的「觀光」亟需熟門熟路的在地人領航，今年發起「深度小旅行」，由在地人帶著遊客走遍漁市場、巷弄小吃，甚至連遭「冷凍」的國際大師鮪魚浮雕都是景點，每人不到4百元，讓來參加的民眾直說「超划算」。

每逢黑鮪觀光季，幾乎和「吃海鮮」畫上等號，在地年輕人劉凱芬認為人潮不該只是吃完、買走伴手禮就離去，若能停留在東港感受百年漁港東港的文化，才是真正「觀光」，構思獲得縣府支持，贊助黑鮪季限量紀念品，一同推廣在地故事。

劉凱芬決定打造深度的「東港小旅行」邀請外地人，不只是走馬看花吃海鮮，更需要深入巷弄，讓旅客感受南台灣太陽和人的熱情，這幾次負責帶隊的「輕旅宿」老闆郭炯宏，就感受到遊客滿滿回饋。

外地客阿美說，以往對東港的印象是每年固定的「黑鮪季」，認為只有海鮮，但在朋友號召下參加小旅行，這才發掘到東港各種在地人才知道的經典小美食，直呼「吃不夠，有機會還要來！」

郭炯宏說，帶團行程大約一個上午，除走訪櫻花蝦和黑鮪魚拍賣市場，國際藝術家福田繁雄唯一一個海外浮雕卻放在港內海之坵宛如冷藏，小旅行也會介紹，讓旅客發現海港文化。

郭炯宏表示，財之林豆花、慶鴻雙糕潤、瑞字號旗魚黑輪等，都是在地人才知道的私房美食，小旅行和「吃」有許多連結，走訪過程深入巷弄，卻有與以往截然不同的旅行感受，上週一位90歲的阿嬤，就直說「回憶無價！」許多旅客更是對小吃讚不絕口。