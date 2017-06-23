畢旅環遊金門 多年國小10騎士「獨」領風騷

金門多年國小「風火輪車隊」，在金門民俗文化村前與陪同師長們合影。（圖由多年國小提供）

2017-06-23 22:07

〔記者吳正庭／金門報導〕金門多年國小畢業生不僅騎「獨輪車」領畢業證書，今天挑戰難度更高的風火輪環島之旅，勇敢展現「不怕苦、不怕難」的戰地兒女精神。

這項前無古人的「畢業之旅」，首日進行金門東半島的環東之旅，明天環西、後天小金門；10名畢業生為完成艱難任務，平時即加強騎乘訓練，雖然天氣炎熱，雖然有些同學技術還不熟練，經過師生商討，毅然決定依原計畫進行。

火風輪之旅上午8時啟動後，在校長陳來添、外籍老師TIM、導師許遐典陪同下，同學興高采烈出發，除了在途經的每所國小前拍照留影，更藉著在林務所前樹木堆置場停留的時間，認識去年中秋節強颱「莫蘭蒂」對金門樹木造成的傷害，也藉此進行環境教育的議題教學，並認識兩旁行道樹。

陳來添說，獨輪車運動也是一種「益智運動」，因為騎行過程需保持前後左右平衡，身體各部位肌肉都處於緊張狀態，讓肩、腰、脊椎、腿、腳腕等各部位獲得鍛煉，透過平衡運動，可培養注意力、反應速度，增加身體靈活性，增強智力。

首日火風輪行腳，52公里約花費8小時達陣；陳來添說，希望同學們完成這項挑戰，可以培養更多自信，更深刻體驗金門之美。