彰縣首家shopping mall落腳彰市 結合電影城、百貨

2017-06-23 21:34

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣確定將有首家shopping mall！彰化市長邱建富今天宣布這項重大投資建設案指出，這座擁有2000多坪面積的shopping mall位於彰化市旭光西路第2停車場，規劃興建地下2層、地上6層的建築，結合電影城、百貨、超市、餐飲在內的大型複合式商場，將在今年8月啟動招商、投資作業，預料總投資金額將高達逾10億元，最快可望明年底前動工，未來對促進在地經濟成長與地方就業將有莫大助益。

邱建富指出，彰化市市有地第2停車場共有190個停車格，在他上任前，年收入僅200萬元，99年上任後積極與民間、機關團體接洽停車方案，讓停車大幅成長，102年年收入即成長到520餘萬元，停車格變成一位難求，去年年收入更高達800萬元，從他上任至今成長高達4倍，卻也因為停車格爆滿，再往上成長效益有限，讓他興起將2000多坪腹地「活化」的想法。

市公所規劃在第2停車場興建彰化縣首家shopping mall，為地下2層樓、地上6層樓建物，除了停車格從原本190個增加為400個之外，其它樓層還規劃做為電影城、百貨、超市、餐飲在內的複合式商場。

邱建富說，這個shopping mall計劃案，將在下個月進行可行性評估，並將計畫案送縣府審查，順利的話即可緊接著在8月份啟動招商、投資作業，目前已有多家企業有高度興趣來彰化市投資，未來一旦成形，預料總投資金額將高達逾10億元，最快可望在明年底前動工，未來不僅可提供就業機會，並提升經濟產值，對促進在地經濟成長與地方就業將有莫大助益。