炎熱持續！明高溫上看36度 紫外線飆高小心曬傷

明天（24日）的天氣與今天類似，屬於多雲到晴的高溫天氣，大台北及台東地區高溫可能突破36度。（資料照，記者方賓照攝）

2017-06-23 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕明天（24日）的天氣與今天類似，屬於多雲到晴的高溫天氣，大台北及台東地區高溫可能突破36度，各地紫外線指數都相當高，外出請注意防曬並多補充水分。

中央氣象局指出，在太平洋高壓影響下，明天各地為多雲到晴的天氣，午後在各地山區及中部以北、宜蘭、花蓮近山平地有局部短暫雷陣雨，山區活動須留意天氣變化。

氣溫方面，明天白天氣溫偏高，各地高溫可來到34、35度，大台北及台東地區受到西南風沉降增溫影響，高溫有機率達到36度以上。此外，明天新竹縣市及花東地區紫外線指數達到危險級，其餘各地都達到過量級，提醒外出民眾注意防曬，記得多多補充水分，以防中暑。

空氣品質方面，明天北部及高屏地區為普通等級，指標汙染物為臭氧，其他地區為良好等級。

在太平洋高壓影響下，各地高溫可來到34、35度，大台北及台東地區受到西南風沉降增溫影響，高溫有機率達到36度以上。（翻攝自中央氣象局）