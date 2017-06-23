八里左岸辦沙雕季？ 民譏跟屁蟲、恐成四不像

八里左岸婚紗廣場擬在夏天增設沙雕，地方民眾譏諷只會一味模仿，脫離地方特色。（記者葉冠妤攝）

2017-06-23 21:00

〔記者葉冠妤／新北報導〕淡水河左岸、右岸天差地別，為了推動八里觀光，新北政市府今夏將在八里左岸婚紗廣場新增光雕夜景、沙雕，舉辦熱鬧夏季祭典，目前如火如荼籌備中，光雕預計7月初點亮、沙雕則仍在評估階段，當地商家對此樂觀其成，卻也有民眾不領情，譏諷模仿福隆沙雕、石門婚紗廣場，與八里在地特色脫節，「只會搞得四不像！」

新北市議員鄭戴麗香說，淡水、八里觀光熱度不大同，從淡水那端往八里看過來，總是黑壓壓一片，很單調，地方苦盼淡水河左右岸能同步發展。而八里婚紗廣場啟用不久，希望能將婚紗廣場涼亭、沙灘進一步美化，讓這邊不是只有白天騎單車，也能擁有絕美夜色，並且辦一個盛大的沙雕季，吸引遊客到八里玩。

新北市觀光局說，預計於夏季7至8月在渡船頭、婚紗廣場、龍形公園三處新增光雕裝置，新添亮點，也藉此延長遊客觀光時間，其中，婚紗廣場光雕以粉色系LED為視覺效果，營照浪漫氣息，可望在今年的七夕情人節成為熱門朝聖地。

負責沙雕部分的高灘地工程管理處副處長林宏政則說，沙雕經費仍在籌措，目前財源約80萬元，受限經費、沙灘地形狹長，不可能與動輒經費上千萬的福隆沙雕季比擬，若能結合民間商家力量，沙雕節規模就能擴大，現階段仍在評估階段，尚未定案。

八里商家都對此表示期待，希望能帶來更多觀光客，渡船頭店家說，店家隨渡輪班次休息，平日通常7、8點就關門，暑假期間大約可到9點，若新增夜間光雕，讓遊客願意逗留更久，也很不錯；婚紗廣場周邊餐廳也表示樂觀其成。

不過，相對於商家，八里在地人則反應冷淡，有人說，八里特色不是沙灘，為何要舉辦沙雕季？要發展觀光，應走出自己的路，一味模仿石門婚紗廣場、福隆沙雕，只會搞得四不像而已！

林宏政回應，沙雕塑型也許可加入在地特色，高管處也正進一步評估效益，由於現僅是雛型構想，若確定要執行，後續招標、製作順利的話，最快可在8月中旬完成沙雕造景。