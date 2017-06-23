全台僅存樟腦出張所 集集復舊拚活化

集集樟腦出張所除了辦公室，還包含日式宿舍建築群，鎮公所規劃加固整修並調查舊貌，力拚復舊活化。（記者劉濱銓攝）

2017-06-23 19:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣早期樟腦業發達，全台都有樟腦出張所，惟經時代變遷拆除改建，集集鎮上的樟腦出張所，已成全台唯一僅存，為讓集集老建物永續發展，公所積極推動歷史建築認定與復舊工作，盼未來能以文資保存與文創方式經營，讓見證集集發展史的出張所再現風華。

集集樟腦出張所設立於1898年，「出張」是日語出差的意思，日治時期樟腦採專賣制度，負責樟腦業務的日本人在此出差辦公，出張所便是擔負物流配銷工作，而樟腦除可驅蚊除臭，也是塑膠「賽璐珞」基本原料，過去戰時更因是無煙火藥的重要原料，龐大軍用需求奠定樟腦重要地位。

集集鎮公所表示，集集的出張所過去曾是連結水里、信義樟腦產業的物流中心，惟老建物經百年更迭，還曾是林務局的員工宿舍，建物內部格局多有變動，加上日式木構建築年久失修，也有頹傾倒塌疑慮，為讓老建物能永續經營，便爭取第一階段經費770萬元，將加固危急建築，並對出張所建築群做調查研究，釐清原始的格局建制。

鎮長陳紀衡指出，樟腦出張所的辦公室過去曾獲經費整修，目前係為展覽場，但日式建築群因包含宿舍，早期可能還有澡堂等設施，為盡力呈現原有樣貌，才需做調查研究，待明年完成後，將為出張所取得歷史建築身分，再進一步爭取經費做後續整建。

他也說，未來出張所會以園區方式營運，除部分委外經營，其他由公所自營，並規劃成居民公共空間、創客基地，盼結合公共與商業的多元發展形式，能讓百年樟腦出張所再現風華。

集集樟腦出張所過去的辦公室，現已整建成展覽場活化利用。（記者劉濱銓攝）

集集樟腦出張所日式宿舍建築群極富懷舊氛圍，鎮公所規劃加固整修並調查舊貌，力拚復舊活化。（記者劉濱銓攝）