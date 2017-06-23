新埔農會新農民市場 上架制度「夏夏叫」

新竹縣新埔鎮農會的新農民市場每天上架當地小農安全蔬果，就連台中的消費者也被吸引前去選購。（記者黃美珠攝）

2017-06-23 19:38

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮農會的新農民市場10年前引領全縣率先開辦提供小農的有機、無毒農產品「上架代售」制度，讓耕種面積不大，產量卻仍無法自行消化的農友，透過申請上架，經農會派人定期不定期現勘和篩檢，確認所上架的農產來源可靠，且無農藥殘留等問題就可由該市場代銷，平添銷售管道，也讓買者安心。

新埔鎮農會新農民市場店長葉瑞琴說，他們從民國96年獲選跟竹北、關西兩地農會 一起試辦，但由他們拔得頭籌率先上路，近年備受各界肯定，不僅其他農會經常來觀摩，還有消費者從台中每週1次前去採買當週蔬果，已經持續3年，給他們相當大的肯定。

此外，在地小農友們也很支持。目前包含季節性農產品在內，共有60家農戶長期穩定供貨，因為這套上架代售制度，已經成功讓本地的農產品可以地產地銷，不僅客人吃得安心，農戶也種得放心。

葉瑞琴說，這一套上架制度任何農友都可以申請。經由新埔農會核准，他們會派員到場現勘，確認農友想上架的作物確實來源，而為了這些農產品的安全，他們會快篩確認沒有農藥殘留，也會做其他的檢驗，以確定是優質、良心好物。

已上架的，新埔農會會不定期現勘其耕地，反覆確認農產來源。如果被篩檢出有殘留農藥者，第1次下架1個月，第2次下架2個月，累犯到第3次就終生下架。年營業額無法達到1萬元以上的，顯示無法穩定供貨，考慮消費者權益，也會被下架。

已經在新埔新農民市場上架手工仙草4年的廖鴻松說，太太鄧芊文以前做仙草只在傳統市場賣，當初基於「共襄盛舉」，也想多個銷售點所以申請上架，沒想到配合上架制度，原本產品沒有貼食品營養標示的，現在都要充分標示，而這樣卻使消費者對他們更有信心，也讓他們更有自信。

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新竹縣新埔鎮農會的新農民市場因為實踐地產地銷落實、可靠，經常吸引民眾去搶買，「新埔良品」很快就被搶空。（記者黃美珠攝）

圖左的新埔小農正上架自己種的新鮮蔬菜，圖右的太太為了購買安全的蔬果，寧願在旁稍作等候才「下手」。（記者黃美珠攝）

新埔鎮民廖鴻松原本在傳統市場就有擺攤賣手工仙草，4年來配合新埔鎮農會的上架制度，在新農民市場又多了1個銷售點，增加銷量和收入。（記者黃美珠攝）