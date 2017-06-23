慘！花苗泡水又日曬 田尾冬菊產量恐腰斬

連續豪雨造成苗園泡水。（記者陳冠備攝）

2017-06-23 19:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕花苗都泡爛了！6月兩波梅雨鋒面襲擊，造成全台農業損失嚴重，彰化田尾花卉產區多處泡水，其中以苗圃園受損最為嚴重，不少苗栽因為泡水過久，葉面乾枯泛黃，呈現木質化現象。李姓農民表示，連續豪雨與連日高溫曝曬，脆弱的幼小苗栽死去近半，現在復耕又怕颱風來攪局，來不及供應，冬菊產量恐會減少5成。

花鄉田尾是國內菊花生產重地，種植面積約200公頃種植，每年生產超過300萬把菊花，為供應龐大產量，境內約有5公頃苗園，負責栽種花苗，面對這次破紀錄的豪雨量，多處苗園排水不及，花苗通通泡湯，近日不少農民準備栽種冬菊，才發現根本買不到花苗。

真的沒貨了！花農李昇展表示，連續豪雨與高溫曝曬，花苗根本受不了，出現根系腐爛，種植1分地苗園幾乎全死花，沒枯死的也奄奄一息，甚至有木質化現象，根本無法出貨，只能加速復耕，可是颱風季又要來了，就怕災情重蹈覆轍。

田尾鄉農會表示，初步統計，每年冬菊苗栽有1千萬株，這次有近500萬苗株被毀，恐影響11月隔年3月產量，若以去年同期每把70元平均價格計算，產值恐損失數千萬元，目前農會已協助農民進行花苗復耕，但也呼籲農民不要搶種，以免發生同時採收出貨，價跌的情形。