安平、佳里將開公民大會 集思妙招改造社區

2017-06-23 19:39

［記者劉婉君／台南報導］自己的社區自己改造，社造計畫民眾也能參與提案及討論，台南市安平區及佳里區將於25日分別召開第一場公民大會，號召住民一起提供妙點子。

台南市社區營造方案引進「參與式預算」概念，透過住民理性、平等、開放的討論，共同決定預算如何分配執行，以深化公民參與公共事務的能量，今年預計在安平、佳里、新營、新化、善化、中西、東山等7區公所辦理不同模式的公民審議或參與式預算社造計畫。其中，安平區將於25日上午9時，在安平區公所3樓舉行；佳里區於25日下午2時在佳興國小活動中心召開。

安平區公所提出「為安平化妝」空地營造參與式預算計畫，期望透過在安平區設籍或實住的民眾腦力激盪，提出空地綠美化、營造、公共藝術設置或經營方案等。7月2日上午9時在安平區平安里活動中心、7月9日上午9時在國平里活動中心還有另兩場公民大會。

8月12日至20日（14日除外）則在安平圖書館及安平旅遊資訊中心接受民眾投票決定，預計選出3個提案，每件提案預算金額上限20萬元，由公私部門攜手共同執行。

佳里區公所則喊出「文化圓夢北佳里，幸福共同來完成」，選定興化、禮化、佳化、營頂、溪州等5里為示範區，將透過住民大會提出8個文化社造方案，由16歲以上設籍、實住或在社區內就學就業的民眾，投票選出3個方案，每案預算為4萬元。佳里區第2場次住民大會則將在7月1日下午2時，在佳興國小活動中心辦理。