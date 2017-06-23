環保署擬修法 南部環團抗議鬆綁環評

環保署召開環評子法南部公聽會，環團於場外抗議。（記者黃旭磊攝）

2017-06-23 19:24

［記者黃旭磊／高雄報導］環保署召開環評子法南部公聽會，環團抗議新法鬆綁環評、放寬空污標準。

南部反空污大聯盟等10多個環保團體，今天（23日）下午於國立科學工藝博物館外抗議，成員舉出「環保署修環評子法問題大」等標語，抗議署方修訂「環境影響評估法施行細則」36及37條，有利六輕及中油等石化業擴張。

南部反空污大聯盟、林園反石化污染自救會、屏東環保聯盟、高雄健康空氣行動聯盟、要健康婆婆媽媽團高雄團及彰化等團體代表到場抗議。

南部反空污大聯盟總召陳椒華表示，反對污染擴張，將發動連署要求環評子法應加嚴，也要求健康風險評估應增加「既存」風險評估，「都市計畫土地」不可免環評。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，南部民眾期待改善空污，修訂「環境影響評估法施行細則」36及37條只看見鬆綁，36條修訂環評「備查」條件，將「有利」改為「不生負面影響」，而37條第一項第二款，產能增加，只要不超過「超高的環評總量」就可提「變更對照表」，都有利石化擴張。

要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊表示，高雄有旗山斷層及小崗山斷層，都屬活動斷層，活動斷層經過廣大都市土地，如果未來蓋大樓不須環評，民眾生命財產安全誰來保障？

環保署代表向民眾指出，絕無為石化業鬆綁可能，將帶回意見供後續修法參考。