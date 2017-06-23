日常滑市工商團體來訪 中市府推銷花博

2017-06-23 19:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕日本常滑市商工會議所、台中市國際工商經營研究社（簡稱台中IMC），今日拜會中市觀光旅遊局，局長陳盛山熱情接待，推銷台中觀光吸引日本旅客，並邀請常滑市共同參與2018年台中花博。

日本常滑市商工會議所由顧問篠原徹及團長稻葉憲辰、日間賀觀光飯店事務局長中山勝比古等人率團，今一行人至台灣大道市政大樓拜訪市府，由觀旅局長陳盛山接待。

陳盛山表示，為促進觀光客互訪，中市今年下半年預計將在日本中部國際機場舉辦台中週活動，大力推廣台中觀光、美食、花卉、糕餅伴手禮，為明年2018花博宣傳暖身；11月中旬則將舉辦2017台中國際踩舞祭、以及明年2018台日觀光高峰會等，邀請常滑市共襄盛舉。

常滑市商工會議所觀光業部會長稻葉憲辰則說，雖然常滑市人口僅5萬多人，但卻擁有1千年以上的陶瓷燒窯業歷史，常滑市也因此以招財貓聞名，文化底蘊深厚。

他強調，觀光是雙方面的交流，未來不僅歡迎台中遊客造訪，也將努力宣傳送客來台中。

來自日間賀島的日間賀觀光飯店事務局長中山勝比古也表示，先前曾到台中旅遊，發現台中仍然保留許多迷人的日本時代古蹟，人民也非常親切，希望能藉由兩地觀光客互訪促進台日民間交流。

擔任此次訪問團顧問的日本商工會議所顧問篠原徹則提議，明年花博可結合自行車觀光旅遊，用自行車路線串聯花博的三個展區，也可結合台中自行車製造業發展產業觀光。