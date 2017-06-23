火車站卡位戰 屏東運將要求禁高雄小黃排班

2017-06-23 19:31

〔記者李立法／屏東報導〕屏東火車站計程車排班氣氛暗潮洶湧，在地運將於站前招呼站設置協調會上，要求禁止高雄市籍無線電計程車卡位排班，避免磨擦加劇，屏東監理站表示，高雄市籍計程車依規定可跨區到屏東縣攬客，不得禁止。

進出屏東火車站及客運站人潮每日數以千計，是屏東縣計程車主要攬客地點，不少高雄市籍計程車載客到屏東後，回程時也習慣到屏東火車站載客，引起在地排班運將不滿，認為高雄市無線電計程車不該在火車站「搶生意」，應在外圍的市區街道或景點找客源，雙方因而常發生排班紛爭。

屏東火車站前站大廳啟用後，站方除了保留後站公勇路計程車招呼站，也將在光復路設置前站招呼站，日前聽取在地運將意見時，部份運將當場表達高雄市無線電計程在火車站搶生意的不滿，認為屏東運將載客到高雄，回程時都不敢到高雄火車站搶人地盤，屏東的計程車生意已經很難做，應限制高雄計程車在屏東火車站排班。

屏東監理站表示，運輸業管理規則明文規範計程車營業區域，屏東縣計程車可至鄰近的高雄市及台東縣攬客，反之，高雄市及台東縣的計程車也能到屏東縣載客，若超出許可營業範圍載客，可處9千元以上9萬元以下罰款，按規定，無法限制高雄市計程車在屏東火車站排班，屏東計程車也能光明正大在高雄市火車站排班載客。

  • 屏東計程車運將常為了車站排班載客問題與高雄市籍計程車產生磨擦。（記者李立法攝）

    屏東計程車運將常為了車站排班載客問題與高雄市籍計程車產生磨擦。（記者李立法攝）

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