火車站卡位戰 屏東運將要求禁高雄小黃排班

2017-06-23 19:31

〔記者李立法／屏東報導〕屏東火車站計程車排班氣氛暗潮洶湧，在地運將於站前招呼站設置協調會上，要求禁止高雄市籍無線電計程車卡位排班，避免磨擦加劇，屏東監理站表示，高雄市籍計程車依規定可跨區到屏東縣攬客，不得禁止。

進出屏東火車站及客運站人潮每日數以千計，是屏東縣計程車主要攬客地點，不少高雄市籍計程車載客到屏東後，回程時也習慣到屏東火車站載客，引起在地排班運將不滿，認為高雄市無線電計程車不該在火車站「搶生意」，應在外圍的市區街道或景點找客源，雙方因而常發生排班紛爭。

屏東火車站前站大廳啟用後，站方除了保留後站公勇路計程車招呼站，也將在光復路設置前站招呼站，日前聽取在地運將意見時，部份運將當場表達高雄市無線電計程在火車站搶生意的不滿，認為屏東運將載客到高雄，回程時都不敢到高雄火車站搶人地盤，屏東的計程車生意已經很難做，應限制高雄計程車在屏東火車站排班。

屏東監理站表示，運輸業管理規則明文規範計程車營業區域，屏東縣計程車可至鄰近的高雄市及台東縣攬客，反之，高雄市及台東縣的計程車也能到屏東縣載客，若超出許可營業範圍載客，可處9千元以上9萬元以下罰款，按規定，無法限制高雄市計程車在屏東火車站排班，屏東計程車也能光明正大在高雄市火車站排班載客。