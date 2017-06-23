打通市政路沒錢？ 台中市府：已獲中央補助

2017-06-23 19:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中工業區塞車嚴重，廠商希望市政路能打通，至今還在苦等，呼籲市府若經費不足，可向中央爭取前瞻預算；市議員楊正中則批評，市府提出的新計劃，會影響行車安全。

台中市建設局說，在不減少車流、車道與路幅原則下，提出路寬42公尺至60公尺的變更方案，徵收面積減少，可省10多億元土地徵收經費。而整條市政路布建方式維持原來規劃，路幅及車道寬度都未變，並且在路口設左轉道，不會有行車安全問題。

市府提出的「市政路延伸工程」，由西屯七期重劃區的既有市政路向西延伸，經由環中路三段跨越筏子溪、穿越中山高速公路及台灣高速鐵路，向西經安和路、水尾巷、西至工業區一路，總長約1973公尺。

由於市政路一直未打通，有廠商說，據傳聞，市府因為土地徵收經費不足，才無法動工，而中央的前瞻經費不是高達8800億元？市府應該向中央爭取，把市政路打通才是前瞻！

市議員楊正中也說，市府新規劃的市政路方案完全不可行，最寬處60米、最窄僅有33米，固定車流由寬行至窄處，大幅壓縮行車空間，嚴重影響行車安全。

建設局則說，市政路原都市計畫路寬60公尺，但用地費從原計畫經費15億元暴增至49億元，加上市政路打通計畫為生活圈計畫，中央用地費補助有上限規定，因此在維持原有設計交通功能，不減少車道數與車道寬度的原則下，為減少徵收面積，提出道路縮減的新計畫。

其中，縮減部分路寬為42公尺的新設計方案，整體道路路寬將介於42公尺至60公尺間，調整後用地費可下降至38.72億元，總經費為58.03億元。

建設局強調，本案已獲得生活圈道路計畫補助，並獲中央提供3.65億元用地費補助上限，不必另外爭取前瞻計畫補助項目。

不過，市府仍希望中央考量放寬用地費補助上限，以因應公共設施土地改採市價價購或徵收所增加的財政負擔。