斗六市區出現人行道了 展現友善環境

雲林溪畔已完成綠美化，電線杆也不見了，新設的人行道則展現友善環境的概念。（記者詹士弘攝）

2017-06-23 18:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕「斗六市中心終於有讓行人安心行走的人行道了。」市公所向營建署提出的「城頂街沿岸路邊停車與綠帶及電纜地下化改善工程」，沿線除台電的電線杆地下化外，河畔也有綠美化工程，除種植一般的花卉、灌木外，最重要的是新設了一條人行道，部分路段還設置座椅，讓民眾行的安全，也有坐下休息的地方。

斗六市公所表示，希望工程完成後，除創造停車空間外，也能營造人本環境，讓民眾在雲林溪帶狀開放空間，可以輕鬆休閒，快意生活，並配合未來雲林溪掀蓋，能與花園城市融為一體。

市民表示，斗六市區街道狹窄，舊市區內根本沒有人行道，道路兩側的騎樓不是停滿車輛，就是陳列商品，對行人很不友善，民眾被迫走上馬路，與汽機車爭道，非常危險，而且走起來很不舒服，雲林溪的人行道，讓民眾可以安全的走路，希望斗六未來推動道路建設時，別忘把人行道規劃進去，讓斗六也趕得上現代化都市水平。

雲林溪畔已完成綠美化，電線杆也不見了，新設的人行道則展現友善環境的概念。（記者詹士弘攝）