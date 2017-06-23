7/1交通新制上路 打錯方向燈、開車門肇事都要罰

汽車闖越平交道等在鐵路平交道上違規事項罰鍰上限，將由6萬元提高至9萬元。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-06-23 18:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日公告7月1日多項新制要上路，包含新修正多條道路交通管理處罰條，增訂新增汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處駕駛人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；但計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事則處罰該乘客。提高汽車裝載貨物行經設有地磅處所，不依規定過磅取締範圍由1公里提高至5公里、罰鍰由1萬元提高至9萬元，並增加汽車及駕駛人違規記點規定；提高汽車闖越平交道等在鐵路平交道上違規事項罰鍰上限，由6萬元提高至9萬元。

前方車輛明明打左轉方向燈卻往右變換車道，不僅會讓後放駕駛火冒三丈，也較容易發生事故；雖然車輛設計上，方向燈號與方向盤轉向相反的話，燈號便會自動跳回，但有時變換車道方向盤轉不夠時就不會跳回，仍有駕駛人打錯燈號。交通部表示，打錯方向燈確實對於交通秩序與安全有重大影響，因此，7月1日起變換車道若打錯方向燈，將可依法開罰600元至1800元罰鍰。

基於關懷高齡年長者行車安全，對於其身心狀況應建立適當的檢測機制，讓高齡年長者瞭解自身身體狀況是否適合駕駛車輛，以維護高齡年長者自身及其他用路人交通安全，7月1日起將推高齡駕駛人駕駛執照管理制度。75歲以上駕駛人需要每3年換照1次，駕照換發時還須通過體檢及認知機能檢測。