「從魯蛇變成魯夫」 陶晶瑩向青年透露成功秘訣

2017-06-23 19:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕名主持人陶晶瑩今現身高雄，她曾獲邀主持金馬獎、金曲獎、金鐘獎典禮高達16次，勞動部青年職涯發展中心邀請她與200名青年對話，陶晶瑩妙語如珠，她鼓勵青年創、就業，要懂得「開機」、隨時「更新」，面對恐懼與反思，打動所有踏入社會新鮮人的心。

為讓青年成為「進擊的新鮮人」，勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心（YS）今午邀請知名主持人陶晶瑩與青年對話，陶晶瑩鼓勵青年多多閱讀，刺激大腦區域創新突破，還要對未來有焦慮感，進而隨時學習、隨時更新與反思自己的能力，幽默談吐擄獲青年學子的心。

6月份正是社會新鮮人畢業季，YS主打「進擊的新鮮人」，讓即將畢業進入職場的青年，可以從名人的啟發得到進入職場的動力，勞動部特地邀請陶晶瑩到高雄演講；陶晶瑩說在政大時，學會怎麼深化自己，怎麼累積能量，進而在演藝圈多樣性的主持過程，藉由對事物的搜尋，融會貫通成瞬間的決策力，成為她每次主持深獲好評的撇步。

陶晶瑩鼓勵青年要懂得「開機」、「更新」，勇攻面對自己的恐懼並反思，例如，手機、電腦隨手可得，但此媒介不只在看辣妹、打手遊，也可以用在學習上，讓自己更充實，透過學習開啟自己的大腦，讓「大腦開機」，打開幽默感激發同理心、回饋心。

她說，就算不懂義大利文，但在主持前透過YOUTUBE搜尋簡單的義大利文對話，瞬間拉近與貴賓的距離，只有「完全不要給自己任何限制」才更有機會從魯蛇變成魯夫，站在船頭，開創自己獨特的人生軌跡。