深耕科教翻轉偏鄉 竹高馮松林杏壇獲獎

2017-06-23 18:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕竹山高中化學老師馮松林，長期推動基礎科學教育，7年前獲教育部選定發展動手玩科學的「科學宅急便」，透過學生擔任闖關活動關主，發想科學實驗遊戲，藉此激發學習興趣，了解科學知識，而他也帶著高中生到當地國中、小體驗科學，每年都有千餘名學生受惠，透過科學扎根，馮松林近日除獲頒教育部杏壇芬芳獎，也成功翻轉偏鄉數理弱勢的刻板印象。

馮松林表示，執教30多年，一直想著如何讓學生更有趣的學習，而在學生實驗過程中，他發覺竹山的學生在動手做實驗時，其精巧度與熟練度完全不輸都會區的學生，因而開始透過科學實驗啟發學習興趣，並在「科學宅急便」闖關活動的協助下，讓學生擔任關主，完成發想實驗的任務，漸漸奠下科學基礎。

例如過去闖關活動曾發想「電流急急棒」，但受限經費、電力供應與道具規模難以達成，不過在學生的創意變通下，竟想出以線圈繞成銅環，取代傳統的電棒操作方式，學生腦力激盪找出可行辦法，並兼顧「電流急急棒」的樂趣與科學意義，這是一般傳統教學辦不到的。

他說，能夠獲獎非常感恩，也感謝各界的協助，但最重要的是，科學教育能在竹山當地扎根發展，指導國中、小學生認識科學，甚至擴及鹿谷地區，透過不斷引導、刺激、探究，而今學生在科學知識與比賽中都有不錯成績，這才是翻轉教育的意義。