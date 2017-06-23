南投清境國小「鄉長」出爐 推每週二中午「野餐日」

2017-06-23 18:06

〔記者佟振國／南投報導〕南投清境國小舉辦自治鄉長選舉，競選、投票完全比照正式選舉程序，小朋友熱烈參與，選出的「鄉長」也要率領行政團隊，全力實踐競選政見，校方表示，活動目的希望學童的民主素養能從小扎根，以及培養認真負責的處事態度。

仁愛鄉清境國小連續6年舉辦自治鄉長選舉，本次有3位5年級的學童出馬角逐，當選的新任「鄉長」及其「公所」團隊，將於新學年開學走馬上任，任期則是1年。

雖然只是校內選舉，但從候選人登記、抽籤、競選活動到選舉投開票，完全比照正式選舉程序，小朋友自製競選海報文宣，候選人帶著競選團隊到各班級拉票，以及參與反賄選宣示，還有在禮堂舉行政見發表會，到了投開票當天，4年級學童負責選務工作，順利完成投開票作業，每位學童都能參與學習。

校長詹素娥表示，希望讓學童從小有選賢與能的觀念，而選出的「鄉長」及其行政團隊，就要在1年任期內努力實踐選前開出的「支票」，通過「鄉民」的檢驗，培養溝通協調與解決問題的能力，校務因為有了學童親自參與，也能更貼近學童的需求。

「鄉長」當選人楊卉寧特別感謝「選民」支持，強調選前提出每週二中午「野餐日」及每週四早自習舉行全校閱讀、背唐詩的政見，也將在上任後全力實現。