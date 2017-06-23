要求日本飯店收留落單女子 台灣人被狂噓

一名台灣民眾在京都旅行時，要求自己所住的飯店讓另名女子在大廳過夜，遭拒絕。圖為京都車站。（路透）

2017-06-23 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣民眾在日本京都旅行時結識一名香港女子，得知對方錯過返回大阪飯店的末班車、身上錢也不夠，要求自己所住的飯店讓女子在大廳過夜，遭飯店拒絕，要求警察局收留也遭拒。他把相關經驗寫在訂房網站的評論欄，批評飯店和警察「為何對觀光客如此不友善」，該文轉到PTT後卻遭台灣網友狂噓。

台灣民眾：小小要求都無法通融？

這名台灣民眾在訂房網站的飯店評價留言表示，他4月間在京都旅行結識一名香港女孩子，對方錯過回大阪飯店的末班車，他擔心女子安危，詢問自己住的飯店櫃台，能否讓女子坐在lobby等天亮再搭乘電車，遭飯店拒絕。飯店強調，非房客不可以坐在lobby，除非有房客陪同坐到天亮，或是她花錢訂一個房間。

台灣民眾表示，女子身上錢不夠，而他自認與女子只有一面之緣，也沒辦法幫忙出錢。飯店人員隨後報警，來了五個警察，台灣民眾詢問能否讓女子回警察局坐到天亮，但也遭警察拒絕。經溝通後，警察叫女子到京都車站，台灣民眾擔心女子安危，要求警察護送她，警察一開始不願意，他再三要求後才勉強答應。

台灣民眾批評，他無法理解飯店人員及警察為何要對觀光客如此不友善，她只不過基於安全理由想坐在飯店lobby等到天亮，「這一點小小的要求飯店人員都無法通融嗎？這就是貴飯店的服務態度嗎？」他給了飯店6.0的普通評價。

網友：台灣過分強調「莫名其妙的人情味」

有網友將這篇評論轉貼到PTT日旅板引起討論，有人認為該女子沒做功課，後果就該自己承擔；有人諷刺「沒錢不要當好人」，這名台灣人既然這麼好心，怎麼不陪女子坐到天亮？另有網友提醒，遇到這種情況可以到24小時的麥當勞、網咖或漫畫咖啡店休息。

另方面，也有網友不解警察局為何不收留女子，對此有網友指出「此例一開，各路人馬以後晚上沒地方睡就跑到大廳跟警察局」，也有網友感慨，台灣就是過分強調這種莫名其妙的人情味，殊不知有多麻煩別人。