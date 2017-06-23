大安區農會輔導二期稻作轉作甘藷 農友反應熱烈

2017-06-23 17:56

〔記者歐素美／台中報導〕公糧不再收購再生稻，加上海線地區受颱風大、稻作常受災，造成農友血本無歸，大安區農會輔導農友二期稻作轉作甘藷，今天與彰化縣慶全地瓜生產合作社簽約，農友反映踴躍，簽約契作人數達20多人、約15公頃農地，較去年成長三倍；農友表示，二期稻作每分地收成約5千多元，去年試種甘藷，每分地收成1萬6千元，且省時省工，決定今年擴大契作面積。

大安區農會表示，大安區因靠海，二期稻作種植不易，農友多採用再生稻種植方式，以節省成本，但颱風一來，稻作倒伏受損，嚴重影響收益，因此配合農糧署政策，輔導二期稻轉作甘藷，去年輔導試種面積約6公頃，今年則大幅成長，契作面積達15公頃。

慶全地瓜生產合作社董事長黃榮華表示，與農友契作的甘藷為目前最夯的台農57號黃金地瓜，口感綿密，知名超商販售的烤地瓜就是這個品種，很受消費者青睞，保證價格每公斤7元，每公頃全理採收30公噸，形同一分地收入約2萬1千元，比種稻好，而且合作社會提供種苗及協助種植、採收，農友省時又省工。

70多歲老農葉本枝說，去年試種5分地甘藷，因有合作社協助種植採收，自己只需注意農藥管理及土地乾濕，比種稻省時省力，且每分地收入約1萬6千元，去年種稻因遭遇颱風，每分地收入約只有5千多元，今年決定擴大契作種植1甲多地甘藷。

大安區農會表示，農友因去年首度試種甘藷，在栽培管理方面還有待加強，相信未來契作的收入會更高。