100年請領勞保年金的7.2萬人 「加薪」了！

2017-06-23 17:51

〔記者黃邦平／台北報導〕100年度請領勞保年金的民眾今年要「加薪」了；由於累計消費者物價指數（CPI）累計成長率達5.10%，達法定調整標準，5月起年金給付金額也要調高5.10%，共有7.2萬人平均每人每月可多領776元；5月年金將在6月29日入帳，增額部分會在存摺摘特別標註「物價調整」。

勞保局普通事故給付組組長陳美女舉例，假設原領年金金額為2萬元，調高後為2萬1020元，每月多領1020元。

她說，勞保條例規定消費者物價指數累計達正負5%，就要隨著調整年金給付金額，這次調整只限100年請領年金的民眾，98年請領年金者已經在103年5月調高5.2%，99年請領者也自104年5月起調高5.45%，都要重新累計CPI成長率，至於101年以後，目前累計CPI均未達法定調整標準，今年不會調整年金給付金額。

勞保局統計，截至5月底，100年度請領年金給付至今尚在領取的有7萬2470人，其中失能年金200餘人、遺屬年金1000餘人，其餘都是老年年金。

勞保局提醒，不會再以書面個別通知，但今年5月份的年金款項在6月29日將以2筆金額入帳，屆時民眾可在存摺上看到2筆紀錄，其中一筆原領金額，存摺摘要會顯示「勞保老年」、「勞保失能」或「勞保遺屬」；另一筆是調高所增加的金額，摘要會顯示「物價調整」，下月起，會恢復一筆款項入帳。