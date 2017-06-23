醫病》中耳微創手術擋蟹足腫 美妝師聽見美麗聲音

2017-06-23 17:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕從事美妝業的胡雅莉，從小就有中耳炎疾病，經常流濃發炎，隨著年紀聽力漸漸受損，時時聽到吵雜回音，甚至影響開車與工作，卻又因為有蟹足腫過敏體質，到處尋醫求救無門，直到日前彰化員生醫院透過中耳微創手術，降低蟹足腫發作機率，術後3個月聽力已經慢慢恢復。胡雅莉開心地表示，終於又可以聽見世界美好的聲音了。

員生醫院醫療部主任周大元指出，胡女症狀相當罕見，臨床甚至無相關治療案例，為預防日後蟹足腫發作，影響聽力與外觀，因此採取微創內視鏡手術。可是在手術過程中發現，胡女因中耳發炎不斷，腔岬部早已衍生蟹足腫組織，只能在最小範圍內修補耳膜。

周大元說，雖然手術順利，傷口也順利復原，可是術後兩週，胡女因過敏造成全身蟹足腫發作，原癒合的耳膜出現腫脹現象，隨即安排鼓膜內類固醇注射，才抑制繼續發炎，如今術後3個月，胡女聽力已經大幅改善，耳膜也沒有發現蟹足腫發炎現象。

「現在不能亂罵我了！」胡雅莉笑說，以前有人跟她講話時，耳朵都會產生回音，根本聽不清楚，如果出國坐飛機，大氣壓力更會讓自己左臉神經快要麻痺，痛苦萬分，有時痛到拖垮情緒也影響工作效率，現在恢復聽力，又可以清楚聽見世界美好的聲音，心情也愉快許多。