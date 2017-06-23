球體關節人形展今天起在高雄新光左營展出

2017-06-23 17:57

〔記者張忠義／高雄報導〕幾乎是每個女孩子都會喜歡的球體關節人形展，今天起在新光左營店展出，鑽研10年的球體關節人形大師黃映菊，將她作品以「鏡像」為主題，將內心深處的多種面貌以「鏡像雙子」的方式，呈現出不同於以往、更具深意的藝術風格。

本次展覽還特別邀請到6位不同領域的藝術家，與黃映菊一同聯名創作，由黃映菊提供素色人偶，讓藝術家們在人偶上發揮自己的創作特色，參與藝術家有：乾燥花創作「The Green Alley」、剪紙創作「吉剪花」、街頭再生裝置藝術家「傅星翰」、娃衣設計師「Mus.R」，以及插畫家「Cabocha」和「WeiZia」，帶來球體關節人形的新視野，讓大家有不同於以往的全新感受。

球體關節人形大師黃映菊，最初開始投入製作時，根本沒有任何管道可以學習，只能每天上網搜尋各國資料，慢慢的、一點一滴的拼湊起來不算是完整的製作流程，從一次又一次的失敗中吸取經驗。

如今，黃映菊已琢磨出屬於自己的一套製作流程。除了創作「人形」外，服裝、配件等亦出自於Anna之手，也不斷嘗試其他可以運用球體關節原理的創作。因此，黃映菊不僅僅是球體關節人形師，更是一位「球體關節創作家」。

10年間的辛苦耕耘，獨創的「Anna-Queen」品牌逐漸在球體關節世界闖出名號，作品深受海內外玩家喜愛及收藏，吸引報章雜誌等媒體採訪報導，2017年開始將多年的作品集結展出，黃映菊親手捏塑每尊五官精細、四肢靈活的球體關節人形，為少被人知的球體關節人形藝術，開啟了一道令人驚豔的視窗。