不只婚姻平權 更要同志親權

2017-06-23 17:44

［記者簡惠茹／宜蘭報導］大法官上個月作出釋字第748號解釋，認為民法未保障同性婚姻屬違憲後，日前74名同志家長聯名投書媒體，希望政府也能保障同志家庭的親權，共組同志家庭的Leber和Amely，小孩已經1歲半，2人也參與聯名，Amely說，孩子明明不是單親，卻只有她一個監護人。

Amely說，同性婚姻合法還要等兩年才有個定論，我們當然希望能修民法而不是立專法，才能給同性婚姻公平的保障，但是接下來還有同志家庭親權的問題，希望能給同性伴侶家庭的家長一定的保障，否則在法律來說，Leber始終是孩子的陌生人。

「即使共組家庭，可是法律上卻沒有東西是『我們的』。」Amely無奈地說，由於她是孩子的生母，所以孩子的監護人是她，但是在法律上我們三人卻沒有共同連結，兩人的資產只能分散處理，她和孩子只能寄居在Leber名下的房子，「一下你的、一下我的」，我們明明也認真工作、認真繳稅，卻沒辦法受到法律公平的保障。

Leber說，如果對方發生什麼意外，就算她是孩子實質上的媽媽，監護權也不會是她的，一定還是Amely親屬的，她們只能在現有法律上不斷努力，例如同志註記、委託監護的文件她們都趕快去辦理，雖然遇到重大事情的時候還是沒有什麼作用，為了爭取權益，所以與全台共七十四名的同志家長一起聯名投書媒體，只希望同志家庭的親權也能獲得法律保障。