外埔清潔隊種蔬菜 贈土城社區老人成共餐食材

2017-06-23 17:46

〔記者歐素美／台中報導〕外埔清潔隊員利用工作餘暇，在隊部種植青椒、玉米、空心菜等蔬菜，外埔區長卓義騰及市議員吳敏濟今天協助採收，並將清潔隊的愛心贈送給外埔區土城社區關懷據點，以提供週日老人共餐食用。

外埔清潔隊班長洪恒傑說，外埔是農業鄉鎮，隊員幾乎都是農家子弟，因此，大家利用工作之餘或下班時間，就在隊部種菜，贈送給社區老人食用，很有意義；外埔清潔隊長許顯嘉指出，種菜的地方原本是垃圾掩埋場的污水過濾池，清潔隊將污泥等去除後，採用環保局提供的阿罩霧培養土種菜，也不噴灑農藥，十分安全健康。

外埔土城里長鄭興川表示，土城社區試辦老人關懷據點，每週日中午約有35位長者會一起用餐，清潔隊的蔬菜將作為長者共餐的食材；外埔區長卓義騰說，外埔清潔隊積極配合環保局政策，規劃愛心農場，經過幾個月的努力，蔬菜終於可以採收，很高興可以將食材提供在地長者食用，因這些蔬菜都是採用阿罩霧培養土種植，最營養、最健康，可以讓長輩吃出健康活力。

吳敏濟強調，清潔隊贈菜給社區關懷據點，是政府帶頭做愛心的最好例子，因為清潔隊有空地，還有很多回收的物品可以再利用，而且安全的栽培方式，可以讓老人吃得安心，這種作法也可擴及學校，學校也可利用空地等種稻種菜，提供學生食農教育，讓學生了解農友的辛苦付出，定會更珍惜食物。

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