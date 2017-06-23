只因台電沒移電線 龍井路坍未修一個月

2017-06-23 17:39

〔記者何宗翰／龍井報導〕「又不是移電桿，只是電線移一下搞一個多月！」龍井區忠和里中山路二段5月中因連日下雨導致道路坍方，建設局搶修路面需請台電移電線，沒想到台電竟回應要7月中才能來遷，上百戶居民南有南山截水溝施工，北邊道路塌陷封路無法出入，今天上百居民集結抗議，要求台電立即處理。

「這是搶修！台電台中區營業處是不是都在睡覺啊！」忠和里長林聰海說，居民都覺得很奇怪，隔壁的火電廠排煙影響大家健康這麼多年，在地的事應該優先處理，遷個電線幾天而已，動作卻這麼慢！台電台中區營業處表示，今天台電龍井服務所已派員到場會勘，確定6月30日會進場施工。

林聰海說，議員陳世凱爭取了500萬經費，要將中山路二段的龍安中排護岸整建拓寬1公尺，工程已陸續進行，原訂10月完工，5月17日發現路面崩塌後，市府建設局隨即進場搶修，卻遇上電線問題停了一個月，導致5、600名居民無路可走，昨天去問，台電還堅持7月16日才能施工，「拖到那時，我會先包遊覽車去台電抗議！」

建設局第四工務大隊人員表示，護岸拓寬需先進行鋼軌樁擋土工程，由於鋼軌樁一根長達7公尺，要直直打進地下，經評估會碰到上方的電線，有工安疑慮，因此請台電協助將電線移後保護，但台電設計工程和現場施工人員不同，可能沒有告知輕重緩急，導致危險路面搶修的工程擱置1個多月。

陳世凱表示，我們尊重台電人員的辛勞，也認同台電的任何工程都非常重要，只是這條路影響數百人出入，和台電聯絡這1個多月態度都非常消極，小工程卻要等2個月才來處理，台電已經虧欠龍井人的健康，還要再欠一條安全回家的路嗎？