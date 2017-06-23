客家三腳採茶戲下鄉演出 竹縣戲迷鼓掌叫好

新竹縣政府文化局今天邀請「新竹縣客家三腳採茶戲發展學會」在竹東鎮員崠社區活動中心演出，戲迷看得大呼過癮。（記者蔡孟尚攝）

2017-06-23 17:03

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局今天邀請「新竹縣客家三腳採茶戲發展學會」在竹東鎮員崠社區活動中心演出《問卜》、《田巷拐仔叫連連》2齣經典戲碼，到場戲迷看到原汁原味的客家三腳採茶戲重現眼前，個個鼓掌叫好。

文化局長張宜真說，在新竹縣有良好傳承的三腳採茶戲是客家文化的重要象徵，體現客家音樂與藝術表演的豐富性與多元性，未來將安排更多客家戲曲下鄉表演，使更多民眾有機會近距離欣賞與認識在地特色文化，也讓客家戲曲文化能夠向下扎根。

今天演出的2齣經典戲碼，《問卜》劇情是少婦尋覓老公，找上算命師的逗趣喜劇，現場戲迷看得哈哈大笑；《田巷拐仔叫連連》以客語的田邊青蛙夜間呱呱叫，聯想年輕人待娶、待嫁的急切、寂寞心情，劇情精彩轉折處，也讓戲迷們拍手叫好。

文化局機要秘書謝一如說，「新竹縣客家三腳採茶戲發展學會」成立於民國85年，致力於提升客家戲曲的專業化與精緻化，參加客家山歌比賽屢獲得佳績，去年還獲得竹東鎮公所舉辦台灣客家山歌比賽客家音樂戲劇組的第1名，更獲邀到美國、馬來西亞、等國演出交流，讓客家文化與國際接軌。