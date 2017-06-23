出生僅700公克早療兒 畢業大聲說老師我愛你

2017-06-23 17:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕發展遲緩或多重障礙兒因先天限制，學習過程比一般人辛苦，因此需要早期療育的陪伴。今第一社福基金會為其所服務，將進入幼稚園或小學的早療兒舉辦畢業典禮，其中甚至有出生僅700公克的早產兒，到3歲還不會說話及走路，經過復健、陪伴後，在畢業典禮上擔任致詞代表對老師大聲說出「我愛你」。

早療兒畢業生進場時，雖然走得跌跌撞撞，但是都打扮光鮮亮麗，為了要展現自己最好的一面。「我愛老師～老師我愛你！」現年5歲的許瑞安是今天畢業生代表之一，雖外表看起來與一般幼童無異，不過他歷經很長時間循序漸進的學習，才能夠講出這些話。且下台時他也需要旁人攙扶，再操作助行器緩緩回到位子上，而這也是長期復健的成果。

許瑞安是早產兒，出生時僅700公克，全身插滿管子，罹患有周腦室白質軟化症，主要會導致肢體障礙。許媽媽說，一度擔心他也會有智能障礙狀況，後來發現認知能力沒問題，在接觸早療後，一步一步復健學習，才逐漸能自己說話自己走，雖然仍然不時會跌倒，「那是必經過程，讓他自己學著去控制助行器，解決問題」。

第一社福基金會表示，在語言訓練方面，先用引導他開口發出聲音，再慢慢指導疊字詞彙教他說，現在他已經能說完整句子，甚至能與人爭論。至於行走，依據瑞安的個性使用「激將法」，過去瑞安常因媽媽送他到發展中心後離開而大哭，老師就鼓勵他用助行器去追，這無形中也讓他練習使用助行器行走。

第一社福基金會執行長賴美智說，根據研究，發展遲緩兒在3歲前接受早療，療效是3歲後的10倍。許多孩子經過早療這個階段後，都能夠展現出成效，第一社福從零歲就開始提供相關服務，因此呼籲家長面對有發展障礙的孩子，必須積極面對，盡早向外求助。