民怨千禧公園亂挖井?屏縣府：防災地質鑽探

2017-06-23 17:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕千禧公園在亂挖井嗎？今天有民眾發現千禧公園有工人在挖洞，還以為在挖井，縣府表示，這是建立土壤液化檢測資料，今年針對屏東市、東港、潮州3市鎮進行地質鑽探，建立地震、地質等相關資料提供民眾參考。

千禧公園今天上午出現了一些工人在公園內架起機器往下挖深，引發民眾的注意，有人以為在挖井取水，有人說在建廁所，詳細探查後竟然在進行地質鑽探，讓人覺得很意外。

縣府城鄉發展處表示，在台南大地震後政府公佈了全國各地土壤液化區情況，其中屏東縣的東港大鵬灣、竹田、潮州等地區有部分被列為紅色警戒區，多數是早期的沼澤、濕地或海埔新生地，為了進一步了解各地土壤情況，縣府今年度向中央爭取到6000萬元針對人口密度較高的屏東市、潮州鎮、東港鎮進行土壤探堪檢測，準備挖深30米，共取得260孔，每次施工約3天，將土壤送交電腦檢測，以確認各地區是屬於輕、中、重度土壤液化區，完成的資料往後會公布在網站上，供民眾參考取用。

縣府表示，以往民眾購買房屋時並不知道所在地是否為土壤液化區，現在地質探勘後建立資料，民眾就能夠知道房屋所在地是否為土壤液化區，而建商在建造房屋時是否加強防震結構，都可以成為參考，讓往後民眾購買土地、房屋時多一些保障。